Un torneo in ricordo di Boscolo Massimo Cegion

È stata la città di Chioggia ad ospitare il primo Memorial di calcio a 5 "Boscolo Massimo Cegion" in ricordo del giovane motociclista della Polizia Locale di Padova deceduto a seguito di un incidente stradale mentre era in servizio, avvenuto lo scorso ottobre.

Ricordo

L'organizzazione dell'evento, che è stata a cura dell'I.P.A. (International Police Association) ha visto la partecipazione dei gruppi sportivi delle Polizie Locali di Padova, Venezia, Treviso e appunto Chioggia, quest'ultima, che in una finale avvincente ha avuto la meglio contro i colleghi di Venezia. A fare gli onori di casa il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il Vice Sindaco Daniele Tiozzo Brasiola. Una giornata piena di emozioni condivise con i familiari più stretti, soprattutto con la mamma Patrizia, papà Ranieri e il fratello Davide.

Aggregazione

Tanti amici e colleghi non hanno voluto perdersi questa giornata di aggregazione, di sport e di riflessione.

La giornata, che è continuata presso un ristorante della zona, si è conclusa con le premiazioni, agli atleti, all'arbitro (sez.AiA di Chioggia) e la consegna di una targa dedicata alla famiglia di Massimo. Il gruppo sportivo della Polizia Locale di Padova, con in testa il Presidente, Vice Commissario Pietro Dubrini, si è classificata terza battendo la Polizia Locale di Treviso nella finale 3°/4° posto. Una giornata di festa dedicata a Massimo, un ragazzo speciale, buono e sempre sorridente, un professionista. Un evento dedicato a Massimo e alla Sua famiglia per dimostrare la vicinanza dei colleghi della Polizia Locale. Alla fine della giornata ci si è dati appuntamento alla prossima edizione, che si terrà a Padova.