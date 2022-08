Toro in fuga nell'Alta Padovana: in corso le operazioni di cattura

Sta seminando il panico dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 agosto: un toro è in fuga nelle strade del centro di Carmignano di Brenta.

I fatti

Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 13 quando il grosso toro, dopo essere scappato da un'azienda agricola, è sbucato in via Spessa: alla vista delle auto si è spaventato e ha iniziato a scappare, ferendosi anche al muso dopo aver saltato diverse recinzioni. I proprietari lo hanno rintracciato con l'ausilio dei carabinieri portando anche una mucca quale esca per attirarlo, ma il toro ha continuato la sua fuga.

(Notizia in aggiornamento)