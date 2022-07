Fugge dai domiciliari e va al bar a bere un drink: arrestato

Non ha resistito all'idea di uscire di casa per andarsi a bere un drink al bar. Peccato che fosse recluso ai domiciliari. Ieri sera, 27 luglio 2022 nei guai è finito un uomo di 56 anni, G.G. di Torreglia. Quando i carabinieri della Compagnia di Abano sono andati al suo domicilio per un normale controllo, l'indagato non è stato trovato. Facendo un giro nei locali non distanti dalla sua abitazione, l'hanno rintracciato in un bar di via Romana. E' stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per evasione. Oggi il cinquantaseienne è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari. L'indagato, italiano, deve scontare un cumulo di pene e ai carabinieri non ha fornito particolari spiegazioni sulla sua "fuga".