Coppia di Weimaraner fugge dal recinto e provoca un incidente

A distanza di quattro mesi per un uomo di Torreglia di 69 anni è giunto il conto da pagare con la giustizia. Oggi, 5 settembre, i carabinieri della stazione di Teolo l'hanno convocato in caserma e al termine delle formalità di rito l'hanno denunciato per omessa custodia di animali.

I fatti

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma della Compagnia di Abano nel maggio scorso due suoi cani di razza Weimaraner sarebbero fuggiti dalla sua proprietà approfittando di un foro presente nella recinzione. Una volta in strada hanno provocato un incidente stradale con un ferito. Dal micro chip si è risaliti al proprietario e inevitabile al termine dell'attività investigativa è scattata la denuncia.