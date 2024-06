In bicicletta sui Colli, stroncato da un malore improvviso

Tragedia oggi 27 giugno a Torreglia nella zona delle Terme. Un ciclista amatoriale di 68 anni, Flavio Luvisolo mentre stava facendo un po' di allenamento in compagnia di un amico, si è sentito male e si è accasciato. Tempestivo l'intervento dei sanitari del Suem 118 che hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti, poi si sono dovuti arrendere e constatarne l'avvenuto decesso. Sulla scena è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abano per tutti gli accertamenti del caso. Da

quanto si è appreso Flavio Luvisolo era un esperto ciclista.

La cronaca

Il dramma si è consumato in via Monte Solone. La vittima era uno stimato ingegnere con la passione per la bicicletta. Non risulta facesse parte di qualche squadra amatoriale, ma quando gli impegni lavorativi gli lasciavano tregua era solito salire in sella per una sgambata. Dai primi riscontri è stato tradito da un malore improvviso. Sotto choc il suo compagno di allenamento che ha dato l'allarme ai soccorritori. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma che è già stata affidata alla famiglia per organizzare i funerali.