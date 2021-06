Intercettato nel Padovano un traffico di decine di chili di cocaina destinati alle piazze venete

Decine di chili di cocaina, destinata probabilmente alla provincia di Venezia e in particolare ai luoghi della movida sul litorale. Erano all'interno di un'automobile, intercettata dalla squadra mobile della questura di Venezia in provincia di Padova. Due sono le persone finite in manette.

I fatti

A darne notizia è VeneziaToday: la polizia aveva organizzato dei controlli ad hoc in corrispondenza del parcheggio di un centro commerciale - situato in un'area al confine tra il territorio veneziano e padovano - in cui, negli ultimi tempi, erano stati notati movimenti sospetti. Nel corso di uno di questi appostamenti, dopo aver intimato l'alt ad una macchina, l'uomo alla guida, anziché fermarsi, si è allontanato a forte velocità. Ne è nato un inseguimento, terminato con la cattura dell'automobilista in provincia di Padova. Nell'auto c'era un grosso quantitativo di cocaina e, dai successivi approfondimenti, gli investigatori sono risaliti ad un canale di approvvigionamento sequestrando altri chili della stessa sostanza, in collaborazione con la polizia di Milano.