Traffico di eroina e cocaina tra città e provincia: otto indagati

Gestivano il traffico di droga in città e provincia, arrivando fino alle porte di Venezia. I due capi erano già stati individuati dalla polizia e ora è stata presa tutta la banda.

I fatti

Giovedì 9 dicembre i poliziotti della Sezione antidroga della Squadra mobile hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 8 persone, italiani e stranieri, coinvolti nel traffico di droga gestito da Jamel Chebbi, detto Jack, 49enne tunisino di Cavarzere (Venezia) e attualmente in carcere, e Ali Ahmed detto Bomber, 45enne tunisino arrestato in Marocco e in attesa di estradizione. L’indagine è stata diretta dal sostituto procuratore Benedetto Roberti. La banda è ritenuta responsabile di aver gestito a Padova un traffico di ingenti quantitativi di eroina e cocaina tra il 2020 e il 2021. Un traffico per cui erano già stati individuati altri 12 soggetti.

Il traffico di droga

La banda dal maggio 2020 avrebbe detenuto, trasportato, acquistato e ceduto a Padova, Albignasego, Cadoneghe, Monselice e Mestre (Venezia) eroina e cocaina tra le decine e le centinaia di grammi fino ad arrivare al mezzo chilo. Due uomini gestivano la fase di ritiro della droga dai corrieri, con i quali comunque i contatti erano tenuti dai due capi, Jack e Bomber. Altri due si occupavano della consegna e del pagamento dei corrieri. A seconda della zona dove vivevano, gli 8 si spartivano il territorio per spacciare. Il 15 maggio di quest’anno, proprio verso il termine delle indagini, uno dei componenti è stato sorpreso dalla polizia con oltre mezzo chilo di eroina. Centinaia le conversazioni registrate nel corso delle intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno consentito di documentare le cessioni di droga.