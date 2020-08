Si incrociano partenze e rientri: weekend di traffico intenso sulle tratte Cav

Weekend dopo Ferragosto con previsioni di traffico sostenuto, a causa delle ultime partenze che si sommeranno ai rientri dei vacanzieri.

Traffico intenso

Concessioni Autostradali Venete ha previsto sulle proprie tratte bollino rosso, con possibilità di traffico critico, nella giornata di sabato in direzione Trieste e in quella di domenica in direzione Milano. Bollino giallo per traffico comunque intenso venerdì e domenica in direzione Trieste, venerdì, sabato e lunedì in direzione Milano, per gli ultimi rientri. Per questo fine settimana il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato 22 agosto dalle ore 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle ore 7 alle 22. Prima di mettersi in viaggio Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it o la App Infoviaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornati.