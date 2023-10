Tragedia di Mestre, due ricoverati in gravi condizioni a Padova: tra loro una bimba di 4 anni

«Nella nostra Azienda Ospedaliera sono ricoverate da ieri sera due persone: si tratta di una bambina di 4 anni e di una signora di 52 anni in condizioni molto serie»: inizia con queste parole il bollettino stilato da Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, relativo al tragico incidente di Mestre, il cui bilancio parla di 21 morti e 18 feriti.

Feriti

Prosegue il dg Dal Ben: «Stiamo facendo di tutto e di più per cercare di venire a capo delle problematiche pesantissime che hanno, vedremo come evolverà la situazione nelle prossime 24 ore. Quanto successo a Mestre è una vera tragedia, di quelle che ti fanno star male, e quando ci sono in mezzo minori il quadro è ancora più pesante: siamo molto toccato e scossi. Siamo stati contattati dai vari consolati, in particolare quello spagnolo chiede notizie della signora mentre quello ucraino della bimba visto che provengono da quelle nazioni. Abbiamo aderito subito all’invito del presidente della Regione Luca Zaia di mettere le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. La rete sanitaria veneta si è mossa con grande tempestività: il nostro sistema di emergenza ed urgenza è di assoluta eccellenza, anche l’elisoccorso nonostante l’orario serale è decollato da Treviso e ha portato la bimba qui a Padova». Giuseppe Dal Ben risponde quindi a chi gli chiede se le due persone ricoverate hanno riportato traumi da schiacciamento e ustioni: «Purtroppo c’è un po’ di tutto vista anche la dinamica dell’incidente, con il tema delle ustioni che è particolarmente importante. Stiamo facendo tutte le cure necessarie, sia di carattere chirurgico che medico, con la speranza di avere risposte positive in merito».