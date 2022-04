Tragedia di Pasqua a Voltabarozzo, ciclista muore nel Bacchiglione

Inizia con una tragedia la Pasqua padovana. Alle 9 di questa mattina (17 aprile), c’è stato un incidente mortale alle chiuse di Voltabarozzo. A perdere la vita un ciclista di 47 anni, Andrea Buosi, residente a Padova, in via Crescini. Stava percorrendo le chiuse, provenendo dal lungargine Sabbionari, ed era diretto verso via Asconio Pediano. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il manubrio della sua mountain bike agganciarsi alla spalliera del ponte. Questo avrebbe sbalzato l'uomo dentro il Bacchiglione. Sempre stando alle prime testimonianze, sembra che per alcuni istanti l'uomo sarebbe riemerso per poi finire di nuovo sott'acqua. Attorno alle 10 il cadavere è stato recuperato dal personale del Suem. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.