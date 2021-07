Deraglia di nuovo il tram allo scambio di piazzale Stazione

Oggi 19 luglio, attorno alle 17, il tram è nuovamente uscito fuori dai binari all'altezza della stazione. Esattamente dov'era accaduto mercoledì scorso. Fortunatamente l'incidente è avvenuto ad una bassissima velocità, quindi non ha causato feriti tra i passeggeri, che poi sono stati fatti immediatamente scendere dal mezzo. Il deragliamento è avvenuto per cause ancora da verificare, ma allo stesso punto e allo stesso scambio di una settimana fa. In quel caso tutto era stato archiviato come errore umano, ma a questo punto diventa sempre più probabile la rottura del binario. Non è quindi da escludere che nei prossimi giorni si debba intervenire e che lo scambio debba essere fatto addirittura a mano da un dipendente di BusItalia fino a quando il problema non sarà risolto. Queste le ipotesi allo studio. Anche se immaginare un'operazione del genere ogni 8 minuti sembra difficile, quindi l'azienda sta cercando di scongiurarla. Nel frattempo le corse sono state sospese e riprenderanno non appena il mezzo sarà riportato in zona manutenzione.

Gallery