Tram, al lavoro per la consueta manutenzione estiva

Gli interventi riguardano l'impermeabilizzazione, il cambio dei giunti e una serie di accorgimenti per contrastare le infiltrazioni. Di questo si stanno occupando le squadre lungo via Tiziano Aspetti, che lavorano alacremente nonostante le elevatissime temperature

Anche quest'anno coincidono con il periodo di fine luglio - agosto i lavori di manutenzione della linea del tram. Gli interventi riguardano l'impermeabilizzazione, il cambio dei giunti e una serie di accorgimenti per contrastare le infiltrazioni. Di questo si stanno occupando le squadre di lavoratori lungo via Tiziano Aspetti in questi giorni, che lavorano alacremente nonostante le elevatissime temperature. Queste operazioni dureranno, nel tratto che riguardano l'Arcella, fino al 15 di agosto. Per quanto riguarda invece le corse, dal primo al 13 agosto, il servizio sarà garantito normalmente tra il Capolinea Sud e la Stazione FS (fermata del tram nel piazzale antistante la stazione ferroviaria), mentre verrà effettuato con bus sostitutivi (servizio SST) dal Capolinea Nord di Pontevigodarzere alla Stazione Fs.