Missione della polizia locale di Robecco: l’organo di un bimbo morto ne salva un altro a Padova

Dalla tragedia di un bambino di tre anni morto per setticemia alla salvezza per un altro bimbo. Quest’oggi il mezzo per il trasporto organi della Polizia locale di Robecco sul Naviglio è stato impegnato in un’attività delicata