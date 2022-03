Trasferiti a Bollate, Freddy e Debora Sorgato tornano insieme

Condannati per la morte di Isabella Noventa, di cui mai si è rinvenuto il cadavere, dopo sei anni tornano insieme. Trasferiti entrambi nel carcere milanese di Bollate, Freddy e Debora Sorgato sono di nuovo vicini, divisi solo dalle rispettive sezioni, maschile e femminile.

Freddy e Debora

Freddy è arrivato a Bollate lunedì 28 dove la sorella, che era detenuta nel carcere veronese di Montorio Veronese, era giunta giusto il giorno prima. Quella dell'omicidio di Isabella Noventa è una vicenda piena di strascichi giudiziari e non solo. Solo qualche settimana fa la casa dove è avvenuto il delitto è stata finalmente venduta a una famiglia ungherese. A beneficiarne il fratello della vittima, Paolo, che ha ricevuto la lussuosa abitazione come risarcimento. Intanto Freddy si è pure rivolto alla corte europea che però ha respinto il suo ricorso. Per lui anche una "vittoria" in tribunale, dove è stato scagionato dall'accusa di possesso illegale di armi. Accusa per la quale la sorella ha invece patteggiato.

Presunta morte

Ancora aperta è anche la questione riguardo il decesso di Isabella Noventa di cui mai si è trovato il corpo. Per la legge figura ancora come persona scomparsa, per questo il fratello Paolo e i suoi legali ha presentato la domanda al giudice per decretarne la morte.