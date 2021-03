Trasporta rotoli di carta da una tonnellata, Tir rischia di perdere il carico in tangenziale

Solo per un caso fortuito il carico non è caduto sulla sede stradale dove avrebbe potuto causare gravi danni agli automobilisti in transito a quell'ora

Un TIR adibito al trasporto di rotoli di carta da 1,5 tonnellate ciascuno, che percorreva la tangenziale di Padova per fare ritorno in Turchia, è collassato sulle paratie laterali a causa del carico mal assicurato. E' successo attorno alle ore 16 di martedì 30 marzo, il mezzo si trovava in Corso Argentina, direzione Venezia, appena dopo lo svincolo di Corso Stati Uniti.

Rotoli

Per motivi che sono ancora da accertare si è attivato il freno d'emergenza dell'autoarticolato che ha provocato lo spostamento repentino dei venti pesantissimi rotoli di carta in avanti, causando lo sfondamento delle paratie laterali del rimorchio. Solo per un caso fortuito il carico non è caduto sulla sede stradale dove avrebbe potuto causare gravi danni agli automobilisti in transito a quell'ora. Proprio questi ultimi hanno allertato la Centrale Operativa della Polizia Locale di Padova che ha coordinato l'attività di messa in sicurezza dell'area.

Intervento

Per favorire l'intervento di soccorso stradale si è reso necessario chiudere per una decina di minuti la bretella di Corso Argentina, mentre l'ingresso in tangenziale da Corso Stati Uniti è stato tenuto chiuso per alcune ore per favorire la risistemazione del carico e il primo intervento sul rimorchio di modo da consentire di riprendere in sicurezza la circolazione. Al conducente del Tir venivano contestate violazioni in merito all'errata sistemazione del carico e al mancato rispetto dei tempi di guida del veicolo.