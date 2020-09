Trasporta cibo congelato, ma la cella frigorifera segna venti gradi: distrutti 60 kg di pesce avariato

Nel pomeriggio di martedì 22 settembre una pattuglia in moto del reparto pronto intervento della polizia locale di Padova è intervenuta in via Norma Cossetto (nelle vicinanze di piazzale Stazione), dove un furgone dotato di cella isotermica stava scaricando cibo.

I fatti

Durante le operazioni di controllo del carico trasportato dal veicolo, gli agenti di polizia locale hanno subito notato che gli scatoloni di cartone contenenti pesce congelato a -18° - importato dalla Cina - presentavano vaste aree umide per il decongelamento in atto del pesce stesso. Motivo: il termometro in dotazione al veicolo, posizionato dentro alla cella frigorifera, segnava una temperatura di ben +20.5°. È stato quindi richiesto l'ausilio del servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss del settore veterinario che, giunto prontamente sul posto, confermava l'irregolarità della merce trasportata, misurando una temperatura interna degli alimenti di +14°. È stata dunque disposta la distruzione dei cinque scatoloni di pesce avariato (per un peso di oltre 60 kg) e comminata una sanzione di 1.000 euro per il trasporto di cibo effettuato in condizioni precarie.