Si ribalta con il trattore e finisce in un fossato: i pompieri lo tirano fuori con l'autogru

Stava tagliando l’erba sul trattore quando si è rovesciato ed è caduto in un fosso, rimanendo bloccato. I vigili del fuoco lo hanno liberato con l’autogru.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Erano le tre del pomeriggio di giovedì 6 agosto quando un anziano stava tagliando l’erba nel suo campo a Reschigliano di Campodarsego. Ad un certo punto deve aver sbagliato una manovra perché il trattore si è rovesciato in un fossato e il malcapitato è rimasto bloccato in acqua. I vigili del fuoco sono arrivati con un’autogru, con la quale hanno sollevato il mezzo e sfilato l’anziano che è stato portato in elicottero in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza.