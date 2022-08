Travolta dall'auto del padre, muore bambina di un anno e otto mesi

Una bambina di un anno e otto mesi travolta e uccisa dall'auto del padre mentre faceva manovra. La tragedia è accaduta a Tombelle di Vigonovo.

La bambina sarebbe stata investita dal padre il quale stava facendo manovra all'interno del cortile di casa. Il personale sanitario ha cercato di rianimarla, ma invano. Le lesioni riportate dalla piccola sarebbero state troppo gravi. Per cercare di salvarle la vità è intervenuto anche l'elicottero ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Vigonovo e Chioggia si stanno occupando dei rilievi. Il fatto è accaduto la mattina del 15 agosto, intorno alle 11.20 in via Carlo Magno.