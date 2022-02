Tre arresti per spaccio nella serata di venerdì

Gli agenti della Squadra Mobile, nella serata di venerdì 18 febbraio, hanno arrestato tre persone per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di due nigeriani di 22 e 29 anni e un tunisino classe ’94.

Cetto

Il primo e? stato sorpreso dagli agenti in via Aspetti con 2.260 euro in tasca. Successivamente, con l’ausilio dei cinofili e del fiuto del cane antidroga Cetto, nell’abitazione dove l'uomo risiedeva, sono state rinvenute sotto a un materasso diverse dosi, pari a 22 grammi di cocaina e poco piu? di 25 grammi di eroina, oltre a ulteriori 3.790 euro, provento dell’attivita? di spaccio. Il giovane e? stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

Arresti

Un altro arresto è stato effettuato in zona stazione, dove un uomo, anche lui di origini nigeriane, aveva nascosta16 dosi di Marijuana pari a circa 12 grammi. Gia? denunciato per detenzione e spaccio, il 29enne pluripregiudicato e? stato arrestato. In via Dini, stessa sorte e? toccata a un tunisino di 28 anni, trovato in possesso di 100 euro fresche di cessione di 3 dosi di cocaina a un acquirente italiano.