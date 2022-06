Tre minorenni a giocare nella sala scommesse, arriva lo "stop" del questore

Per quindici giorni non si potrà scommettere e non si potrà giocare alle slot machine. La decisione è arrivato dopo che l'11 giugno scorso durante un accertamento all'interno della sala scommesse Snai "Vincendo" di piazza del Volontariato a Maserà di Padova, gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Padova, hanno identificato tre minorenni intenti a giocare, senza che il gestore italiano di 27 anni chiedesse loro un documento per accertarsi dell'età. Comportamento questo non consentito che oggi, 29 giugno 2022 ha portato il questore a firmare un'ordinanza di sospensione delle licenze scommesse e Vtl per 15 giorni. Gli accertamenti dei poliziotti hanno anche evidenziato come l'accesso al locale dei tre ragazzi minorenni fosse avvenuto liberamente, senza che fosse stata adottata alcuna formalità o controllo da parte dei gestori o dei loro dipendenti. Questo modo di agire, di fatto, è contrario rispetto a quanto stabilito dalla normativa T.U.L.P.S., finalizzata a scongiurare che gli under 18 vengano indotti a giochi la cui pratica è loro rigorosamente vietata in quanto pregiudizievole al loro percorso evolutivo e personale.