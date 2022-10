Cena a base di funghi, coppia finisce in ospedale: grave il marito

Pensano di aver mangiato funghi di qualità, ma una volta terminata la cena si sentono male e sono costretti a chiedere l'intervento del 118. La vicenda, avvenuta ieri 27 ottobre, ha riguardato una coppia di coniugi residenti nel comune di Trebaseleghe, che ha rischiato di morire.

I fatti

Da quanto ricostruito la coppia, non distante da casa in un'aiuola ha trovato dei funghi che a prima vista sembravano commestibili. Sono stati cotti e mangiati come nulla fosse. Durante la cottura hanno emanato un profumo molto gradevole, ma, a detta di marito e moglie, durante la cena avevano un gusto anomalo. Nelle ore successive sono cominciati dolori lancinanti e problemi gastro intestinali. Di qui la scelta di correre in ospedale a Camposampiero.

La perizia

I professionisti micologi del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione (Sian) del distretto dell'Alta Padovana dell'Ulss 6 Euganea hanno verificato come quei funghi altro non erano che esemplari di Amanita Falloide, tra i più pericolosi in circolazione e quasi sempre letali.

Le condizioni di marito e moglie

Mentre le condizioni della donna, che evidentemente ha mangiato meno funghi, sono rassicuranti ed è stata già dimessa dall'ospedale, il consorte è stato ricoverato nel reparto dei trapianti epatici in attesa di capire se sarà necessario l'asportazione chirurgica del fegato a seguito dei danni provocati dai funghi velenosi.