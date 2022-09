Piante di canapa indiana nell'orto, nei guai un quarantottenne

Piante di canapa indiana nell'orto, marijuana e bilancino di precisione in casa. Tanto è bastato ad un uomo di 48 anni di Trebaseleghe per finire nei guai con la giustizia. Ieri, 23 settembre, i carabinieri durante un servizio di perlustrazione del territorio, all'altezza di via Longhin a Trebaseleghe, hanno notato in un campo privato due piante di canapa indiana ad alto fusto. Non hanno potuto far altro che suonare al campanello di casa ed identificare il quarantottenne. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, sono spuntati 5 grammi di marijuana, dei semi ed un bilancino di precisione. Attrezzatura e droga sono stati sequestrati, mentre il proprietario è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.