Quando un gesto non scritto sui libri, ma frutto del cuore può salvare una vita

Rapporti conflittuali a casa, una debolezza interiore. E' un attimo prendere decisioni senza ritorno. E' proprio su questo aspetto che è fondamentale intervenire con un'opera di prevenzione nelle situazioni più delicate di fragilità psicofisica. La vicenda che ha avuto un lieto fine si è consumato nei giorni che hanno seguito l'inizio del 2024. L’uomo aveva appena manifestato insane volontà nel contesto familiare, allontanandosi da casa e portandosi dietro un grosso coltello ed una prolunga elettrica. Ed è proprio da questo presupposto che la moglie ha lanciato l’allarme ai carabinieri affinché raggiungessero il marito ed evitassero il peggio. L’uomo, raggiunto dalla pattuglia Radiomobile dei carabinieri di Cittadella e della locale Stazione, sulla sponda del fiume Dese in località Sant’Ambrogio di Trebaseleghe in provincia di Padova, esternava ai carabinieri la tragica volontà di farla finita, aggravata dagli arnesi potenzialmente dannosi che aveva segnalato la moglie all’operatore della centrale operativa di Cittadella e dalla sua posizione a penzoloni sul fiume, in quel punto della chiusa particolarmente pericoloso.

L'attività dell'Arma

E qui entra in gioco l’operato delicato e complesso dei carabinieri intervenuti. Sono stati pochi minuti tesi e concitati in cui si è prima provato un dialogo che l’uomo, nelle sue condizioni morali, non è riuscito a recepire. Non riuscendo a dissuaderlo a parole dall’estremo gesto, i quattro carabinieri, in un’operazione fatta di intesa di squadra e di prontezza operativa, hanno attirato prima la sua attenzione e successivamente avvicinato rapidamente per poi afferrarlo dalle braccia e dai vestiti, trascinandolo via dal ponte sul fiume, traendolo in salvo sull’argine. All’esito positivo del salvataggio, l’uomo si è abbandonato in un sentito pianto di disperazione e ad un abbraccio coi militari che gli avevano appena salvato la vita.

I sindacati

«Queste procedure d’intervento, mosse da umanità oltre che dall’istinto, non sono scritte e sancite nei nostri regolamenti – riferisce il segretario regionale Antonio Grande – non sono azioni che si possono insegnare e nemmeno si possono imparare preventivamente prima di trovarci imbattuti in interventi del genere. Le mosse e le decisioni che un carabiniere può intraprendere in questi casi sono solo frutto della personale esperienza, dell’autonomo istinto e dalla professionalità acquisita. Pertanto, l’Arma deve essere orgogliosa di questi successi operativi, fuori dal comune e fuori dalle normali procedure d’azione. La segreteria regionale Veneto del nuovo sindacato carabinieri è sicuramente orgogliosa, e plaude al servizio che questi quattro colleghi hanno prestato alla comunità e a quell’uomo, sottolineando il fatto che uno di quei militari intervenuti è il nostro dirigente sindacale Gianluca Sciuto, segretario generale di Padova. Pertanto, e sulla stregua del nostro pensiero, ci aspettiamo che l’amministrazione gratifichi, con reali riconoscimenti di plauso, questo ed altri interventi di questo tipo, fuori dal comune».