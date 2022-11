Droga, bullismo e cyberbullismo: studenti a lezione dai carabinieri

Ieri mattina, 23 novembre a Trebaseleghe i carabinieri della locale stazione sono andati all'istituto comprensivo "Ponti" per incontrare i ragazzi. La visita ha riguardato gli alunni della quinta elementare, ma anche i colleghi delle scuole medie.

L'incontro

L'incontro, atteso e partecipato dal corpo insegnanti, dal dirigente scolastico e dai 500 studenti suddivisi in due gruppi di lavoro, si è svolto negli spazi dell'auditorium della scuola. Ai giovani il comandante della stazione di Trebaseleghe ha illustrato gli argomenti che più toccano gli studenti: il bullismo e il cyberbullismo, evidenziando le conseguenza a cui vanno incontro i responsabili di queste azioni. La lezione è proseguita poi con il tema scottante delle sostanze stupefacenti e i rischi sia per la salute che di natura penale ad essi collegati.

Soddisfazione

Gli alunni hanno dimostrato il loro interesse con molte domande che hanno avuto risposte esaurienti dai docenti in divisa. L'incontro è proseguito con la proiezione di alcuni video promozionali dell'Arma dove sono stati illustrati i compiti del militare, la capillarità territoriale e le scuole di formazione per carabinieri, marescialli e ufficiali per quanti volessero arruolarsi.