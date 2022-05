Investimento mortale sui binari: traffico sospeso tra Padova e Vicenza

Intorno alle ore 17 di oggi, giovedì 12 maggio, il traffico ferroviario tra Padova e Vicenza è stato sospeso a seguito dell'investimento di una persona all'altezza della stazione di Grisignano di Zocco. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. I treni Alta Velocità e InterCity possono subire instradamenti sui percorsi alternativi via Treviso e via Bologna.

Info per i viaggiatori

Il treno FR 9743 Torino Porta Nuova (15:08) - Venezia Santa Lucia (18:42) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e non ferma a Vicenza. I passeggeri da e per Vicenza possono utilizzare i primi treni utili del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9741 Milano Centrale (15:45) - Venezia Santa Lucia (18:12) oggi è instradato sul percorso alternativo via Treviso con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti e non ferma a Padova. I passeggeri da e per Padova possono utilizzare i primi treni utili del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FA 9747 Milano Centrale (16:45) - Venezia Santa Lucia (19:12) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e non ferma a Vicenza. I passeggeri da e per Vicenza possono utilizzare i primi treni utili del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FA 9748 Venezia Santa Lucia (16:48) - Milano Centrale (19:15) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e non ferma a Vicenza. I passeggeri da e per Vicenza possono utilizzare i primi treni utili del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso tra Padova e Vicenza.