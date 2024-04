Inseguimento a folle velocità: due pusher in manette, un terzo è fuggito

Tre nordafricani in fuga in auto con la droga, dopo un lungo inseguimento, due sono stati acciuffati e arrestati, un terzo è riuscito a fuggire, ma i carabinieri lo stanno braccando. La vicenda si è consumata nella notte tra il 19 e il 20 aprile a cavallo tra Tribano e Monselice. I militari dell'Arma al termine dell'attività hanno arrestato due pusher. Ad operare sono stati i carabinieri della stazione di Albignasego: in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio sono finiti un 25enne ed un 32 enne di origine marocchine residenti nel Veronese, già noti alle forze dell’ordine.

Il rocambolesco duplice arresto

I fatti si sono verificati nel corso della notte in Tribano, dove i militari della stazione carabinieri di Albignasego, nel corso di servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti hanno sorpreso tre giovani nordafricani che a bordo di un’auto hanno ceduto a terzi sostanza stupefacente. Una volta scoperti i militari sono intervenuti per fermali e bloccarli, ma questi hanno pensato bene di inserire la marcia e allontanarsi a tutta velocità. Dopo un rocambolesco inseguimento, terminato a Monselice i militari sono riusciti a raggiungere l’auto in fuga costringendola a fermarsi. I tre nordafricani messi alle strette, abbandonato il mezzo, si sono dati nuovamente alla fuga attraverso i campi dove a seguito di un breve inseguimento a piedi, due sono stati bloccati mentre un terzo nell'oscurità è sparito. I due nordafricani sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 1.81 grammi di hashish, 0,35 grammi di cocaina, tre telefoni cellulari e un coltello della lunghezza di 16 centimetri. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per i due sono scattate le manette e dovranno rispendere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.