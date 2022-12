Un piccolo bazar della droga in auto, nei guai un trentenne

In auto un piccolo bazar della droga. L'hanno scoperto ieri sera a Tribano i carabinieri della Compagnia di Abano

La vicenda

Durante un posto di controllo lungo le principali arterie stradali i militari dell'Arma hanno fermato un auto per un normale controllo. Sin dai primi momenti il conducente, un marocchino di 30 anni residente a Bagnoli di sopra ha manifestato un certo nervosismo. Questo atteggiamento ha spinto le forze dell'ordine ad approfondire gli accertamenti. E' così scattata la perquisizione dell'abitacolo. Sono spuntati 11,90 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi e 7,2 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, il nordafricano è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Contestualmente gli è stata sequestrata anche la vettura.