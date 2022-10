Tribano saluta il suo centenario. Il sindaco: «Grazie per il suo esempio»

Aveva compiuto 100 anni lo scorso 16 aprile 2021. E per festeggiarlo si erano mosse anche le autorità cittadine, perché si sa, un secolo di vita è un traguardo speciale che pochi raggiungono. Una vita dedicata alla famiglia e all'agricoltura, Riccardo Giacometti, da tutti chiamato Ettore Mieto, era nato il 16 aprile del 1921 a Tribano e residente in Via Vallongo.

Comunità

Nella sua lunga esistenza ha vissuto anche la seconda guerra mondiale. «Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo molto bene grazie alla sua dolce e premurosa nipote Melania Giacometti - racconta il sindaco, Massimo Cavazzana -

Melania ci aveva comunicato che Riccardo viveva solo e che lei non avrebbe potuto andare a trovarlo per i suoi 100 anni. Ci siamo sostituiti a lei con tanto piacere e orgoglio e abbiamo avuto l’onore ed il piacere di portare i suoi ed i nostri auguri, in massima sicurezza nonostante il Covid. La vita del Sig. Riccardo è stata eccezionale, trascorsa a lavorare nei campi accompagnato dall’affetto dei suoi cari che lo hanno sempre supportato pur lasciandogli la massima autonomia fino alla fine dei suoi giorni. Grazie per la sua testimonianza di vita sig. Riccardo. È stato un piacere conoscerla. La ringraziamo per l’esempio dato a tutta la nostra Comunità».