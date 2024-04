Tromba d'aria a Fontaniva e Carmignano di Brenta: «Silos in volo per trecento metri»

Una giornata, quella di oggi (martedì 2 aprile), passata a fare la conta dei danni: è tempo di bilanci a Fontaniva e Carmignano di Brenta, nell'Alta Padovana, dopo la tromba d'aria che intorno alle ore 21.30 del giorno di Pasquetta ha sorpreso tutti e seminato distruzione.

Tromba d'aria

Sono bastati meno di dieci minuti per far piombare nel terrore chi si trovava nell'area - della lunghezza di almeno cinque chilometri - interessata dal tornado: accompagnate da grandine e pioggia battente, le folate di vento ad oltre 100 chilometri orari hanno fatto volare lamiere, travi di legno, tetti, coperture di aziende e stalle e perfino un silos, rimasto in aria per almeno 300 metri prima di terminare la propria corsa contro un palo dell'illuminazione elettrica. Decine e decine gli alberi sradicati, alcuni dei quali hanno invaso le sedi stradali: in molti, inoltre, sono rimasti senza elettricità per molto tempo prima del provvidenziale intervento dei tecnici, che hanno ripristinato la situazione. In corso di valutazione da parte delle amministrazioni comunali di Fontaniva e Carmignano di Brenta la possibilità di chiedere lo stato di calamità.