Tropicana Club, dopo il pestaggio arrivano i controlli e la multa

Dopo quanto è accaduto la settimana scorsa al Tropicana Club, venerdì notte i CC della Compagnia di Cittadella e Stazione di CSP unitamente agli agenti della Polizia Locale della Federazione, hanno effettuato un controllo straordinario congiunto presso il disco bar di San Giorgio delle Pertiche. Si era infatti sfiorata la tragedia la notte tra venerdì e sabato 2 settembre al Tropicana di San Giorgio delle Pertiche quando un ragazzo italo colombiano di 28 anni era stato colpito più volte da uno dei gestori del locale riducendolo in condizioni tali da essere ricoverato in ospedale. Gli erano stati sferrati un numero elevato di pugni molto violenti prima di svenire.

All'attivita' di identificazione dei presenti all'interno del locale svolta dai Carabinieri finalizzata ad accertare eventuali presenze di soggetti pericolosi, si è affiancata quella effettuata dagli agenti della squadra di polizia amministrativa e della Polizia Locale che hanno accertato numerose irregolarità a carico della titolare del locale, una trentenne italo-cubana residente nella provincia di Padova.

All’interno del locale infatti non erano esposti diversi cartelli previsti dalla normativa nazionale e regionale, come il cartello con i giorni di chiusura del locale, il cartello di divieto di fumo, l’autorizzazione del pubblico esercizio o il menù prezzi sull’area esterna. In una stanza, originariamente destinata a spogliatoio per il personale, sono state trovate abusivamente alloggiate due persone facenti parte dello staff del bar. Il pubblico esercizio poi non aveva comunicato al comune i nuovi orari di apertura. Infine la titolare al momento di richiedere l’autorizzazione per l’attività del disco-bar, aveva dichiarato di non utilizzare impianti di diffusione sonora né di svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica, cosa evidentemente non corrispondente al vero vista la tipologia del locale che si pubblicizza su internet come discoteca latina per gli amanti del raggaeton, della salsa o dell'electro latino, dove poter ballare tutta la notte.

Alla fine per la titolare del locale il conto è risultato salato: alcune migliaia di euro (2/3 mila) è il totale fino a questo momento delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale, con il rischio che la licenza venga sospesa. La donna ha comunque assicurato che provvederà quanto prima a regolarizzare l’attività.