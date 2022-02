Troppo alcool nel sangue, ritirate tre patenti nella notte

Durante la notte tra sabato e domenica la Questura ha dato vita a una serie di controlli sulle strade. L'intenzione è quella di verificare se ci fossero automobilisti alla guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti.

Patenti

Nel corso del servizio, che si è svolto in via San Marco, coordinato dalla Sezione della Polizia Stradale di Padova ed effettuato con l’utilizzo dell’ufficio mobile di Polizia, sono state identificate 54 persone a bordo di altrettanti veicoli e deferite all’a.g. due persone per guida in stato di ebbrezza e sono state ritirate tre patenti di guida. Uno dei tre, un ventiseienne, aveva un tasso alcolemico superiore a 1,65.