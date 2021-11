Trovano il buffet dell'inaugurazione vuoto e minacciano con un coltello il titolare del locale

Continuano i controlli da parte della polizia al fine di tutelare la sicurezza in città. Nel pomeriggio del 31 ottobre gli agenti hanno arrestato un cittadino ganese di 22 anni, irregolare in Italia, che dopo aver rubato della merce al supermercato Prix in via San Marco, ha spinto una guardia giurata per assicurarsi la fuga. Trovato e fermato ha anche opposto resistenza, nessuno è rimasto ferito, ed è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. E' inoltre indagato per il rifiuto di fornire le proprie generalità. A seguito del processo per direttissima è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora in Veneto.

Non mangia a "sbafo" e tira fuori il coltello

Verso le ore 20:30 circa di domenica sera, la polizia è intervenuta invece in via Roma a seguito della segnalazione di minacce con coltello ai danni del titolare del "Sicilian Goodness" da parte di quattro ragazzi che, entrati nel locale siciliano che stava inaugurando l’apertura, non avevano trovato il buffet che invece era già finito. Si sono poi allontanati in gruppo. Le indagini sono in corso.

Scippo

Alle 3:00 della notte scorsa una ragazza spagnola di 20 anni è stata derubata della borsa da parte di uno straniero, così ha riferito chiamando il 113, che gliel’ha sfilata dalla spalla mentre percorreva via Trieste a piedi. La volante ha ritrovato la borsa poco distante da dove è avvenuto il fatto. All’interno mancavano pochi euro prelevati dal portafoglio.