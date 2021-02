Trovati ladri di collanine d'oro rubate con la tecnica dell'abbraccio: tre denunce

I carabinieri hanno trovato una collanina d'oro nell'auto dei tre ragazzi che non hanno saputo spiegarne la provenienza. Tutti e tre hanno precedenti per furto con la tecnica dell'abbraccio

Il trio operava in sinergia: chi derubava gli anziani con la tecnica dell’abbraccio e chi rivendeva le collanine d’oro. Sono stati denunciati dai carabinieri di Boara Pisani, con la collaborazione dei colleghi delle stazioni di Solesino ed Este.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio i carabinieri stavano facendo dei controlli sul territorio e hanno fermato una Renault Clio a Stanghella. Una semplice verifica ha permesso di scoprire le attività della piccola banda. A bordo dell’auto c’erano tre giovani romeni di 27, 28 e 30 anni, tutti domiciliati a Terrazzo (Verona). Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato una collanina d’oro di cui i tre, tutti con precedenti per furti agli anziani, non hanno saputo spiegare la provenienza. La collana è stata sequestrata e i tre sono stati denunciati per ricettazione in concorso.