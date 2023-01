Trovato con attrezzi da scasso, denunciato 23enne

Nella notte del 20 gennaio 2023, i Carabinieri della Stazione di Codevigo, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, un 23enne di Castelfranco Veneto, residente a Resana (TV).

Controllo stradale

Il giovane è stato fermato a Pontelongo nella S.R.516 durante un controllo stradale e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di oggetti atti allo scasso di cui non era in grado di giustificare la presenza. L’uomo aveva con sé quattro cacciaviti, un cutter, una forbice da elettricista, un arnese in ferro artigianale con filettatura elicoidale e una tenaglia da carpentiere. Inoltre in macchina aveva un lampeggiante verniciato di azzurro ed una targa di nazionalità romena, già denunciata come smarrita in Vedelago, il tutto posto sequestro per gli accertamenti.