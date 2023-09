Trovato con eroina, arrestato ventiseienne padovano

Gli agenti dell’Antidroga hanno arrestato un 26enne padovano, con precedenti e condanne per reati in materia di stupefacenti, in passato già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

I poliziotti lo hanno sottoposto a controllo in Via Facciolati, mentre viaggiava a bordo di un’auto in compagnia di un secondo soggetto. All’atto del controllo il 26enne stringeva in una delle mani un involucro contenente circa 6 grammi di eroina. A seguito della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso pure di un bilancino di precisione, che custodiva all’interno della tasca dei pantaloni. Gli agenti si sono poi recati presso l’abitazione del giovane, in Via Moschetti, ove gli hanno sequestrato sostanze medicinali ed alcune ricette in bianco risultate false, utilizzando le quali aveva ottenuto da almeno tre differenti farmacie di Padova le sostanze da destinare alla vendita ed al consumo illecito. Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.