Quarantaquattrenne milanese morto per arresto cardiocircolatorio all'Hotel Arcella

Un uomo di 44 anni, italiano, M. M. E. è deceduto nella mattinata di venerdì in via Avanzo. L'uomo da tempo era ospite dell'Hotel Arcella dove, con una donna di origine indiana, viveva in una camera dell'albergo.

Ritrovamento

A trovare l'uomo è stata proprio la compagna. La donna, rientrata in stanza in tarda mattinata lo ha trovato esanime e ha immediatamente chiamato il 118. Al loro arrivo i soccorsi non hanno che potuto constatarne la morte per arresto cardiocircolatorio.

Autopsia

Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo, per stabilire le cause della morte il Pubblico Ministero ha così disposto l'autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore. Data la giovane età, è la prassi in caso di infarto. Di origine milanese, padre di due bambine, il quarantaquattrenne era a Padova da circa tre anni, dove alloggiava all'Hotel Arcella.