Trovato a spacciare due volte nella stessa settimana: espulso

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato per la seconda volta in pochi giorni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 25enne tunisino, irregolare e con precedenti.

Precedente

Era già stato arrestato lo scorso fine settimana, sempre dalla Polizia. Era stato controllato in Via Venezia a bordo di un autocarro, e trovato in possesso di 66 grammi di hashish e di 1075 euro. Appena qualche giorno prima gli era stato notificato un provvedimento del Questore di Padova che gli vietava l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e di locali di pubblico intrattenimento in tutto il territorio della provincia per la durata di 2 anni.

Espulsione

Questa volta però, i poliziotti della Squadra Mobile, a seguito di perquisizione personale e locale presso il suo domicilio in zona Arcella, lo hanno trovato in possesso di quasi mezzo etto di hashish, di un bilancino di precisione, materiale vario da confezionamento e la somma in contanti di 1470 euro in banconote di vario taglio. Gli sono state pure sequestrate tre bombolette di spray urticante al peperoncino (evidentemente da lui utilizzate con finalità di aggressione). Una volta arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza e giudicato in direttissima, riportando una condanna a 10 mesi di reclusione ed a 2000 euro di multa. Al termine del processo è stato accompagnato da personale della Questura presso il Centro Rimpatri di Gorizia.