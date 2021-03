Trovato a Torreglia il pirata della strada di via Vigonovese

Identificato il pirata della strada che in via Vigonovese la sera del primo marzo aveva investito e ferito gravemente un ciclista sessantaseienne

Nella serata di lunedì 1 marzo più pattuglie della polizia Locale di Padova sono intervenute per i rilievi di un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito un ciclista che verso le ore 22,15 transitava lungo via Vigonovese, verso Camin nei pressi del cimitero San Gregorio. Il ciclista era stato investito da un'autovettura fuggita precipitosamente dopo l’incidente. L’uomo, rimasto a terra privo di sensi, era già stato soccorso da altri automobilisti che non avevano assistito all'evento ma che avevano prontamente attivato l'ambulanza.

Vittima

Il ciclista, sessantaseienne di nazionalità marocchina, residente in città, veniva trasportato presso il pronto soccorso cittadino e veniva ricoverato in prognosi riservata a seguito delle gravità delle lesioni subite a seguito dell'impatto con l'auto che, dopo averlo travolto e caricato sul cofano, lo aveva proiettato in aria e fatto ricadere a terra privo di sensi a circa 30 metri di distanza sulla corsia di marcia opposta.

Ricerche

Già durante la notte gli agenti della Squadra Infortunistica Stradale avevano tutta l'attività di indagine volta all'individuazione del veicolo in fuga ed all'identificazione del suo conducente che non aveva soccorso il ciclista investito. In particolare sono state acquisite tutte le registrazioni video del sistema “Padova Città Sicura” collocate lungo l'asse Stanga – Corrado – Vigonovese – Uruguay, ricreando il potenziale tragitto percorso dall'auto prima dell’incidente oltre alle possibili vie di fuga ricercando le tracce della fuga anche presso i sistemi di videosorveglianza privata della zona.Le ricerche si sono quindi concentrate su un'auto, una Audi Sw, che era sfrecciata, in orario compatibile con quello del sinistro, ad oltre 158 km/h lungo corso Kennedy in direzione PD Sud/Colli Euganei, registrazione video e velocità rilevata dal sistema “autovelox”.

Multa e denuncia

Grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Montegrotto Terme l'auto è stata rintracciata presso l'abitazione della proprietaria di nazionalità romena a Torreglia, ricoperta da un telo che nascondeva il parabrezza sfondato. Il nuovo impulso alle indagini ha permesso di identificare il conducente datosi alla fuga, un trentacinquenne anch'egli di nazionalità marocchina residente in provincia di Padova. Il conducente, in possesso di patente marocchina ma non valida per la guida in Italia, è stato sanzionato e denunciato a piede libero per una lunga serie di illeciti tra cui essersi dato alla fuga dopo il sinistro, omissione di soccorso al ferito, lesioni gravissime cagionate al ciclista, guida senza patente e ulteriori 1100 euro per la velocità di oltre 60 km/h rispetto al limite esistente, in orario serale. L'auto condotta dal giovane è stata sottoposta a sequestro penale.