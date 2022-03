Finti operatori di un’agenzia viaggi tentano di truffare un 73nne, fermati dai carabinieri

Due finti operatori della provincia di Padova hanno tentato di truffare un 73enne di Montebello (Vicenza) proponendogli degli sconti su un pacchetto di viaggi. L’uomo ha però fiutato l’inganno e all’appuntamento si sono presentati i carabinieri. Per i due, uno dei quali con una “canna” in tasca, è scattata la denuncia.

Il fatto

Nella giornata del 2 marzo i militari hanno denunciato due cittadini italiani, entrambi residenti in provincia di Padova, rispettivamente classe ’92, già sottoposto a misura di prevenzione, e classe ’91, poiché ritenuti responsabili in concorso tra loro di tentata truffa. Nel tardo pomeriggio del giorno precedente il 73enne aveva ricevuto una chiamata da parte di una sedicente agenzia di viaggi che lo informava che l’indomani dei loro rappresentanti si sarebbero presentati presso la sua abitazione per proporre dei non meglio precisati sconti. Insospettito dalla chiamata il l’uomo ha chiamato i carabinieri per segnalare l’accaduto. Il 2 marzo i due hanno bussato alla porta della vittima designata presentandosi come i rappresentanti della ditta che il giorno prima l’aveva contattato telefonicamente. I due hanno quindi esposto al 73enne un contratto che, se sottoscritto, lo avrebbe obbligato a versare la somma di 9mila euro. Gli operatori dell’Arma, a quel punto, sono intervenuti. Altri accertamenti hanno permesso inoltre di verificare che l’uomo classe ’92 era in possesso di una modesta dose di marijuana e pertanto è stato segnalato amministrativamente.