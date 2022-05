Si finge tecnico della polizia locale per rubarle soldi e gioielli: truffata 81enne

Si è presentato come un tecnico di acqua e gas della polizia locale e ha così convinto una 81enne a farlo entrare. Le ha rubato tutti i gioielli e i soldi.

La truffa

Era il pomeriggio di mercoledì 25 maggio quando un uomo ha chiamato il 113, chiedeva aiuto per l'anziana madre. Quel giorno un signore si è presentato alla porta della 81enne, che vive in zona Chiesanuova. Le ha detto di essere un tecnico di acqua e gas della polizia locale e aveva suonato il campanello perché c'era una perdita. Avrebbe dovuto dare un'occhiata in casa, ci sarebbe voluto qualche minuto, ha assicurato. L'anziana lo ha fatto accomodare. A quel punto l'uomo le ha consigliato di mettere tutti i gioielli e il denaro in un sacchetto, altrimenti si sarebbero potuti rovinare mentre lui sistemava la perdita. L'81enne ha fatto come consigliato e ha lasciato "lavorare" il finto tecnico. Una volta rimasta sola si è accorta che il sacchetto era sparito: lo aveva preso quell'uomo. Così ha raccontato tutto al figlio che ha avvisato la polizia.

La campagna

La mattina di giovedì 26 maggio la polizia di Stato era di fronte ai punti Eurospar di via Cernaia e via Monte Cengio a Padova per la campagna "Truffe, impariamoa riconoscere il problema per agire in sicurezza”, in collaborazione con Aspiag Service. Si tratta di attività di sensibilizzazione proprio sulle truffe, in particolare quelle agli anziani. Gli agenti hanno distribuito volantini e parlato con i padovani che si fermavano, spiegando loro come segnalare una truffa e come riconoscerla.