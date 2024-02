Raggira un'anziana fingendosi un carabiniere, ma viene colto sul fatto da quelli veri

Venerdì 2 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Padova, nell’ambito di un ampio servizio di prevenzione e repressione dei reati hanno arrestato 4 persone e segnalate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà ulteriori 2 minorenni. Il pomeriggio ha avuto inizio con un tentativo di truffa sventato grazie alla prontezza di spirito di due cittadini. Questi stavano passeggiando lungo via Foscolo, quando hanno notato un giovane interloquire al citofono con una anziana dopo essersi presentato quale carabiniere. Insospettiti, i passanti hanno attirato l’attenzione di una pattuglia in transito, consentendo quindi ai militari del Nucleo Radiomobile di identificare il giovane, un ragazzo di 20 anni proveniente dalla provincia di Napoli, di fatto senza fissa dimora.

I fatti

Insospettitisi, al fine di avere un quadro chiaro della situazione, i militari hanno suonato nuovamente al citofono della persona interessata e invitati a salire in casa hanno trovato una ottantenne che vive sola ad attenderli sull’uscio con una busta in mano contenente i pochi preziosi detenuti, pronta a consegnarla ai militari, quelli veri però. Questi si son fatti quindi raccontare quanto fosse successo, apprendendo della ricezione di una telefonata da una persona presentatasi come avvocato che informava la vittima di un incidente avuto dal fratello e della necessità di consegnare 10mila euro euro in contanti o il corrispettivo in oggetti preziosi, quale pagamento della cauzione necessaria alla liberazione del congiunto, che sarebbero stati ritirati da un Carabiniere. Chiarito il raggiro, peraltro realizzato secondo un canovaccio consolidato e purtroppo ben noto alle Forze dell’Ordine, la vittima è stata quindi accompagnata in caserma per sporgere denuncia e, inchiodato dai fatti, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.