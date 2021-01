Compra una borsa firmata online ma era una truffa: 48enne finisce nei guai

Era davvero una bella borsa firmata, sembrava un grande affare e invece si è rivelata una truffa. Una 48enne veneziana è stata denunciata.

Il fatto

Nel mese di dicembre una 48enne di Noventa di Piave (Venezia), nota alle forze dell’ordine, ha messo in vendita su Facebook Marketplace una borsa firmata Louis Vuitton. Una 53enne di Brugine l’ha contattata per comprarla e ha versato sulla postepay della truffatrice 65 euro. La borsa non è mai arrivata a destinazione e la 53enne ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Piove di Sacco che hanno rintracciato la 48enne e lunedì 18 gennaio l’hanno denunciata per truffa.