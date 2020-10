Trovati i truffatori del colorificio: si erano impossessati di materiale edile per centinaia di euro

Pensavano di averla scampata dopo la truffa e invece i carabinieri di Camposampiero li hanno rintracciati e denunciati.

I fatti

Lo scorso 21 luglio un 64enne di Riese Pio X (Treviso) e una 29enne di Santa Giustina in Colle erano andati al Colorificio Clc di San Giorgio delle Pertiche dove hanno preso del materiale edile del valore di 700 euro e sono usciti senza pagare, facendo credere ai commessi di aver già versato la somma e di essere lì solo per ritirare la merce. Scoperta la truffa, i carabinieri hanno avviato le indagini e mercoledì 30 settembre hanno sequestrato tutto il materiale oggetto di truffa all’interno di un’abitazione a Santa Giustina in Colle. I due truffatori sono stati denunciati per truffa in concorso.