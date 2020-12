Si spacciano per dipendenti della banca e si fanno dare i codici di accesso al conto: denunciati

Hanno chiamato la vittima fingendosi dipendenti di una banca e sono così riusciti a farsi dare i codici di accesso al conto corrente, svuotandolo. I carabinieri di Legnaro hanno rintracciato i truffatori.

Il fatto

Nel mese di luglio una 59enne di Legnaro ha ricevuto una strana telefonata. Due persone, un uomo e una donna, le hanno detto di essere dipendenti di una nota banca, per la precisione addetti all’ufficio truffe. I due si sono fatti dare i codici di accesso al conto corrente della donna e hanno effettuato poi un bonifico di 1500 euro in proprio favore. Quando la 59enne ha capito di essere stata raggirata ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno rintracciato i due responsabili: un 62enne napoletano, di professione pizzaiolo, e una 58enne napoletana. Sono stati denunciati per truffa il 28 dicembre.