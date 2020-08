Compra una Playstation online ma non arriva mai: era tutta una truffa

Già pregustava le ore che avrebbe passato a giocare con quella Playstation 4. E invece non ha potuto perché è stato truffato.

I fatti

Un ragazzo di 24 anni di Ponso ha visto una consolle Playstation 4 in vendita su Facebook e ha deciso di acquistarla, visto il prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto aveva visto in negozio. Ha contattato la venditrice, una ventenne di Napoli, che ha dato al giovane le coordinate bancarie. Peccato che una volta ricevuto il bonifico di 165 euro sia sparita nel nulla. I carabinieri di Ponso, dopo averla rintracciata, l’hanno denunciata per truffa.