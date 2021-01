Vendita online, vittima raggirata paga il truffatore invece di ricevere i soldi: 58enne denunciato

Ha messo in atto un imbroglio in piena regola, studiando nei particolari come raggirare la vittima per farsi accreditare i soldi sul conto e sparire prima che il malcapitato potesse accorgersene.

La truffa

Lunedì 25 gennaio un 58enne di Roma, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Tribano per truffa. Le indagini che hanno condotto al truffatore sono partite qualche tempo prima, quando un 45enne di Tribano ha chiesto aiuto dopo essere stato imbrogliato. La vittima aveva messo un annuncio su Subito.it per vendere una lavastoviglie. Era stato contattato dal 58enne che fingendo di voler procedere all’acquisto aveva raggirato il venditore facendosi versare 750 euro sul proprio conto. Una volta accortasi della truffa, la vittima aveva sporto denuncia.