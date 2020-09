Gli sottraggono migliaia di euro e non consegnano la merce: denunciati due truffatori

Si sono fatti dare 18 mila euro per bancali e guanti. E poi sono spariti senza consegnare la merce.

La vicenda

Nel mese di agosto un 34enne di Cassola (Vicenza) e un 39enne di Ciriè (Torino) hanno preso contatti con un 62enne, titolare della ditta Tecnoingros di Villa del Conte. L’uomo aveva necessità di dieci bancali e di una fornitura di guanti in lattice monouso, materiale di cui i due dicevano di avere disposizione. Peccato che fosse una truffa. Il 62enne ha versato 18 mila euro sul conto corrente dei truffatori che poi si sono dileguati nel nulla. I carabinieri di San Martino di Lupari sono riusciti a rintracciarli e denunciarli per truffa in concorso.