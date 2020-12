Truffano un 22enne facendosi versare i soldi invece di fare il bonifico: tre denunce

Si sono fatti versare su diverse carte prepagate i soldi dal venditore, inducendolo in errore. Tre persone sono state denunciate per truffa dai carabinieri di Piove di Sacco.

Il fatto

Nel mese di novembre un 22enne di Piove di Sacco ha posto in vendita alcuni arredi su un sito di annunci ed è stato contattato da due nigeriani di 28 e 45 anni residenti a Oderzo (Treviso) e un tarantino di 39 anni. Traendolo in inganno, sono riusciti a farsi versare più di 1.500 euro su diverse carte postepay per poi sparire nel nulla. Quando il ragazzo si è accorto dell’imbroglio, ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno rintracciato i colpevoli.