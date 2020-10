Organizzano una truffa online e scappano con i soldi: denunciati in quattro

Avevano messo un falso annuncio online e sono spariti non appena hanno ricevuto i soldi. I carabinieri di Cittadella li hanno denunciati per truffa in concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre i carabinieri hanno rintracciato e denunciato quattro tarantini di 38, 40, 55 e 59 anni. Lo scorso dicembre avevano inserito su un sito di annunci un post nel quale dicevano di voler vendere un’aspirapolvere per 300 euro. Un 31enne di Cittadella ha scritto loro perché interessato all’acquisto ma dopo aver versato la somma di denaro non ha ricevuto l’elettrodomestico, così ha denunciato la vicenda ai carabinieri.