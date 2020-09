Versa la caparra per una Fiat 500 vista online ma era una truffa: denunciato un 58enne

L’annuncio, il prezzo conveniente, il versamento. E poi la scomparsa, così la truffa è compiuta. È accaduto a una 24enne di Lozzo Atestino.

I fatti

Un 58enne di Pioltello (Milano) ha messo un annuncio su internet nel quale diceva di voler vendere una Fiat 500. Ad adocchiarlo è stata una 24enne di Lozzo Atestino che ha contattato l’uomo e gli ha versato sulla postepay una caparra di 300 euro. Ma l’attesa che arrivasse l’auto si è protratta troppo a lungo per non insospettire, per di più del venditore si sono perse le tracce. Così la giovane ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno denunciato per truffa.